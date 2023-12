Bimbo di 11 colpito a un occhio da un petardo, tragedia di Capodanno nel Salernitano: «Ha perso la vista»

Un bambino di 11 anni ha perso l’uso di un occhio dopo l’esplosione di un petardo ad Alfano nel Cilento, in provincia di Salerno. Il bambino si trovava in un parco, quando è stato travolto dall’esplosione di uno dei fuochi d’artificio che aveva tra le mani. Lo scoppio lo ha ferito gravemente all’occhio destro, da cui secondo i medici citati da Repubblica non potrà più vedere. Il bambino è stato ricoverato d’urgenza all’ospedale San Luca di Vallo della Lucania, dove i medici hanno tentato un delicato intervento chirurgico. L’operazione è riuscita a salvare l’integrità dell’occhio del bambino, ma non la vista che sarebbe definitivamente persa.

