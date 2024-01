Elodie ai fan: «Devo fermarmi», l’ordine dei medici sul «riposo forzato»: salta il primo concerto dell’anno

Attesa a Teramo per il 1 gennaio, la cantante è stata costretta a rinunciare per l’insorgere della tracheite, oltre che dell’influenza e la tosse

È stata costretta a fermarsi Elodie, alle prese con l’influenza dopo il concerto di Palermo la notte di Capodanno. La cantante era attesa la sera del 1 gennaio in piazza dei Martiri a Teramo, ma a poche ore dall’esibizione, è arrivato il forfait. Sui social l’artista ha provato a scusarsi, spiegando che l’elenco dei sintomi si stava rapidamente allungando con il passare del tempo: «Purtroppo devo a malincuore rinunciare alla performance di stasera a Teramo. Oltre a influenza e tosse, ho una forte tracheite. I medici che mi hanno visitato stamattina mi hanno imposto il riposo forzato». Ai fan abruzzesi che la aspettavano, Elodie ha scritto: «Non sapete quanto mi dispiace, cerco di rispettare sempre tutti gli impegni presi e ci tenevo tanto a cominciare l’anno nuovo con voi». Periodo intenso per Elodie, che ammette come da tempo avrebbe dovuto dare ascolto ai primi avvertimenti di cedimento alla stanchezza: «È da qualche tempo che il mio fisico mi manda segnali, e adesso devo davvero fermarmi».

