Trento, Annarita e Miriam sono scomparse dalla mattina di Capodanno. L’appello sui social dei giovani per ritrovare le due giovani

Due ragazze di Trento risultano scomparse da ieri mattina. Annarita e Miriam, amiche da sempre, hanno fatto perdere le tracce senza più mettersi in contatto con i genitori che adesso vivono ore di apprensione. Le famiglie hanno già denunciato la scomparsa alle forze dell’ordine che hanno immediatamente avviato le ricerche, per ora senza esito. I genitori delle due ragazzine hanno lanciato un appello sui social, appello condiviso da centinaia di utenti in queste ultime ore. «Se qualcuno ha visto queste due ragazze è pregato di avvisarci o contattare le forze dell’ordine», scrive Luca Donati, padre di una delle due giovani.

