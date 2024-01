Capodanno: donna colpita da proiettile vagante a Napoli, bimbo perde un occhio per un petardo a Salerno

Come ogni anno, purtroppo il primo gennaio emergono gli incidenti provocati dai botti di fine anno. Secondo quanto riporta Repubblica una donna è rimasta ferita mentre assisteva dal balcone di casa ai fuochi d’artificio per il nuovo anno, a Napoli. Colpita all’addome da un proiettile vagante nel quartiere di Forcella è stata trasportata all’ospedale Vecchio Pellegrini ma, fortunatamente, non sarebbe in pericolo di vita. L’episodio segue l’incidente ad Alfano, in provincia di Salerno, dove un bimbo di 11 è rimasto ferito per aver maneggiato un petardo che gli è esploso in faccia. In ospedale i medici gli hanno riscontrato un grave trauma all’occhio, definitivamente danneggiato.

Oltre 700 interventi dei Vigili del Fuoco

Sono stati 703 stanotte gli interventi dei vigili del fuoco per incendi riconducibili ai festeggiamenti di Capodanno, in leggero aumento rispetto allo scorso anno, quando furono 646. Molti gli interventi per incendi di cassonetti e alcune autovetture parcheggiate in strada. Il numero maggiore delle operazioni si registra in Emilia Romagna, dove sono state 101. Gli altri interventi sono stati in Piemonte 46, Lombardia 69, Veneto e Trentino Alto Adige 47, Friuli Venezia Giulia 21, Liguria 42, Toscana 49, Marche 25, Umbria 22, Lazio 74, Abruzzo 16, Molise 1, Campania 38, Basilicata 6, Calabria 9, Puglia 60, Sicilia 52, Sardegna 25.

