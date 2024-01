Afragola, fermato il nipote della donna morta per un colpo di pistola a Capodanno

Concetta Russo è morta a causa di un colpo di pistola sparato dal nipote in modo accidentale ad Afragola. I carabinieri di Casoria hanno fermato l’uomo, indiziato per omicidio colposo, porto abusivo di arma in luogo pubblico e ricettazione. L’uomo ha 47 anni. Secondo la ricostruzione maneggiando una pistola detenuta senza licenza avrebbe esploso un colpo accidentalmente colpendo la vittima alla testa. Russo è morta qualche ora dopo all’ospedale Caldarelli di Napoli. L’arma utilizzata è una pistola Beretta modello 84. È risultata rubata. I carabinieri l’hanno trovato in tarda serata nei pressi del cimitero di Afragola, nascosta tra le sterpaglie. Nel corso delle indagini è stato inoltre rinvenuto circa 1 chilo e mezzo di ordigni esplosivi artigianali, nascosti all’interno dell’abitazione di un 48enne, amico dell’indagato.

