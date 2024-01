Corea del Sud, accoltellato al collo il leader dell’opposizione: il filmato dell’aggressione – Il video

Lee Jae-myung colpito durante una visita a Busan. Non è in pericolo di vita. L’aggressore non ha spiegato il suo gesto

Il leader dell’opposizione della Corea del Sud Lee Jae-myung è stato accoltellato al collo durante una visita nella città di Busan. L’esponente del Partito Democratico coreano si trova in ospedale. È cosciente e sta ricevendo cure in ospedale, secondo la polizia interpellata dall’agenzia di stampa Reuters. L’aggressione con il coltello ha provocato una ferita di circa un centimetro al collo. Un video mostra l’attacco di un uomo tra i 50 e i 60 anni che indossava una corona di carta con il nome del leader.

Lee Jae-myung cammina in mezzo a una folla di gente e giornalisti quando l’uomo gli si avvicina, gli chiede un autografo e poi lo attacca. Subito dopo viene bloccato dagli agenti di polizia. Secondo le prime informazioni si è rifiutato di rispondere alle domande della polizia e non ha spiegato il suo gesto. Il leader aveva appena visitato il cantiere di un nuovo aeroporto sull’isola di Gadeok. Non è in pericolo di vita.

Video da: OsInt defender su Twitter

