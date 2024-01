Gino Cecchettin si affida a un’agente letteraria: «Curerà la sua comunicazione»

Gino Cecchettin si affida alla Andrew Nurberg, che curerà la sua comunicazione. Il padre di Giulia, uccisa da Filippo Turetta, ha ora un’agente che si chiama Barbara Barbieri e che lavora per un’agenzia di comunicazione che tratta scrittori ed autori di fiction. Il Gazzettino racconta che la donna d’ora in poi curerà i suoi rapporti con la stampa: «Il signor Cecchettin ha bisogno di riposare», ha fatto sapere ai giornalisti. La Andrew Nurberg si occupa di comunicazione ma è anche un’agenzia letteraria. Rappresenta autori di tutto il mondo nella narrativa per ragazzi e nella fiction. «In questi giorni Gino Cecchettin si è preso una vacanza e non se la sente di rilasciare interviste e dichiarazioni», ha fatto sapere l’agente. In questi giorni la famiglia si è chiusa nella riservatezza. Lo zio Andrea Camerotto ha condiviso la lettera firmata “un tuo coetaneo, Filippo” in cui un giovane si pentiva dei problemi causati alla sua ex fidanzata.

Leggi anche: