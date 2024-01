Entro un giorno Giorgia Meloni deciderà la sorte di Pozzolo

La decisione verrà presa entro la giornata di mercoledì ma è sempre più probabile che Giorgia Meloni chieda ai suoi la sospensione dal gruppo parlamentare di Fratelli di Italia del deputato vercellese Emanuele Pozzolo. L’attesa serve da un lato ad avere tutti i dettagli su quanto è accaduto nella notte di Capodanno quando è stato ferito un parente di un agente della scorta del sottosegretario Andrea Delmastro Delle Vedove da un colpo partito dalla pistola di Pozzolo. Ma si attende – e si è sollecitato- anche un passo indietro del diretto interessato, con l’autosospensione dal gruppo che caverebbe le castagne dal fuoco alla Meloni, che certamente dovrà dire qualcosa durante la conferenza stampa di inizio anno del 4 gennaio.

Le responsabilità del deputato di Fratelli di Italia

Non sembrano esserci dubbi sulle gravi responsabilità nella vicenda del deputato di Fratelli di Italia. Portare quella pistola per andare a fare gli auguri è un atto poco comprensibile anche agli occhi dei suoi colleghi di partito. Averla mostrata in pubblico come fosse un giocattolino è stata ulteriore leggerezza. La cosa più grave – attendendo la magistratura sullo svolgimento dei fatti – è stata quella certa di non avere tenuto in sicurezza la piccola arma. Pozzolo l’ha infatti mostrata e forse passata (c’è anche l’ipotesi che nel gesto sia caduta in terra) senza che la sua micro pistola fosse messa in sicurezza, con il tamburo bloccato.

Il deputato di Fratelli d’Italia Emanuele Pozzolo con il Sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro

Le avvertenze dei produttori del revolver

I manuali che accompagnano la North american arms LR22 sono chiarissimi sul punto, con un’avvertenza evidenziata anche dalle foto: «L’arma può sparare se cade o se viene urtata con il cane appoggiato sul fondello di una cartuccia, o se il pollice scivola durante l’armamento o il disarmo del cane con il grilletto premuto. Non portate l’arma con il cane appoggiato su una cartuccia o in monta di sicurezza. In nessuna circostanza il cane deve essere posizionato in modo da appoggiare su una cartuccia carica». Nelle istruzioni si spiega come bloccare la pistola, ruotando il tamburo. In quel caso anche cadendo non può partire il colpo accidentale. Ma evidentemente questo non è stato fatto da Pozzolo. Per quanto piccola quella pistola è un’arma di precisione, come si vede in numerosi filmati mentre spara al poligono. Ed è pericolosa come armi assai più grandi e apparentemente potenti.

Sul web si moltiplicano sfottò e sarcasmo

Nell’attesa delle decisioni della magistratura e di quelle politiche che arriveranno nelle prossime ore, su web e social si moltiplicano i meme su Pozzolo e sul sottosegretario Delmastro che suo malgrado è stato coinvolto – vittima- del grave episodio. Sono stati assaltati con commenti talvolta indignati, ma il più delle volte sarcastici, anche i social del deputato vercellese armato. Battute scontate come «Il pistola della destra», e altri giochi di parole, come «miravi davvero in alto».

