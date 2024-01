Milano, drogata e violentata da un uomo conosciuto il giorno prima di Capodanno: la denuncia di una turista ventenne

Una turista ventenne ha denunciato di essere stata drogata e poi violentata nella notte fra il 30 e il 31 dicembre nella stanza di un residence che aveva affittato per festeggiare il Capodanno a Milano. L’uomo che avrebbe abusato di lei, scrive Repubblica, è stato identificato: si tratta di un cittadino dell’Ecuador di 35 anni che vive nel Milanese. Al momento, però, non sarebbero stati presi provvedimenti in attesa di chiarire la vicenda. La giovane – che riferisce di non ricordare nulla di quanto accaduto e di sospettare di aver ingerito «inconsapevolmente» droga – ha raccontato ai carabinieri di essersi svegliata la mattina successiva nella camera affittata di via Washington in compagnia dell’uomo che, prima di allontanarsi velocemente, le avrebbe detto di aver avuto un rapporto sessuale con lei. Dalle prime informazioni, la ventenne, che è stata dimessa dalla clinica Mangiagalli, era arrivata a Milano con un’amica per festeggiare l’ultimo giorno dell’anno in un locale sui Navigli dove avrebbe conosciuto il 35enne. Bisognerà aspettare ora gli esiti degli accertamenti sanitari, tra cui quelli del sangue per capire se risulta la presenza di sostanze come la droga dello stupro.

Foto copertina: ANSA/PAOLO SALMOIRAGO | Alcune persone paseggiano nella zona dei Navigli

