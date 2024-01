Napoli, bus di linea finisce fuori strada: grave l’unica passeggera a bordo. L’ipotesi del malore dell’autista

Un bus della linea 103 del trasporto locale di Napoli Anm è finito fuori strada all’uscita della tangenziale ed è andato a impattare violentemente contro i paletti dissuasori. A terra, nessun segno di frenata, per questo l’ipotesi è che l’autista abbia perso il controllo del mezzo a causa di un malore. L’uomo è rimasto cosciente e ha risposto alle sollecitazioni del personale sanitario. A riportare gravi conseguenze è stata invece l’unica passeggera a bordo del mezzo, una donna di 74 anni che è ora ricoverata con diversi traumi all’ospedale Cardarelli con prognosi riservata. L’incidente è avvenuto intorno alle 19, all’altezza di corso Malta. All’uscita della rampa, il mezzo senza controllo è andato a sbattere prima contro i paletti che fungono da guardrail, poi contro il marciapiede, questa la ricostruzione dell’Unione sindacale di base: «Al momento non si registrano vittime ma lo schianto è stato molto violento. Una donna che presumibilmente era presente in quel momento a bordo dell’autobus è stata scaraventata fuori rimanendo ferita insieme al conducente». Oltre all’assenza dei segni di frenata, a far pensare a un malore è anche la lunga esperienza del conducente coinvolto, elemento che in prima istanza farebbe escludere la manovra azzardata. Sul posto dell’incidente la polizia locale, i carabinieri e diverse ambulanze del 118. La società Tangenziale di Napoli ha sottolineato come l’incidente sia avvenuto in un tratto di competenza comunale e che non è mai stato chiuso lo svincolo di corso Malta dove invece sono stati eseguiti dei controlli per accertarsi che l’autobus non avesse lasciato dei detriti.

