Il caso dei cavalli imbizzarriti usati per trainare gli sciatori, gli animalisti in procura a Bolzano: «Quella è tortura» – Il video

Non ci sono stati feriti dopo l’incidente a San Cassiano, in val Badia. Ma la scena, diventata virale sui social, ha fatto partire un esposto per maltrattamenti

Sono pronti alla battaglia legale le associazioni animaliste, dopo l’incidente con alcuni cavalli avvenuto ieri 2 gennaio su una pista da sci vicino al passo Falzarego sulle Dolomiti. In quel tratto gli sciatori superano una lieve salita facendosi trainare da una slitta con i cavalli, tenendosi a una corda. Ma come mostra un video pubblicato da Welcome to favelas, due cavalli di una slitta che stava rientrando vuota al punto di partenza si sono improvvisamente imbizzarriti. «Attenzione, occhio, ohhh…» si sente urla il guidatore, con i cavalli che rischiano di andare addosso a una struttura di legno dove vengono appoggiati gli sci. Nessun ferito alla fine, ma solo un grande spavento.

Le denuncia

Un episodio grave per gli animalisti, a cominciare dagli attivisti dell’associazione Aidaa che hanno deciso di denunciare il caso alla procura di Bolzano davanti a quei «cavalli stremati». «In questi giorni natalizi i cavalli sono stati sfruttati all’inverosimile – dicono in una nota gli animalisti – usati come un vero e proprio servizio taxi per trainare e trasportare in un pezzo di pista gli sciatori, certo trattasi di un servizio taxi gradito agli ospiti ma di una vera e propria tortura per gli animali che in occasione delle festività natalizie hanno dovuto affrontare numerose corse giornaliere, che a nostro avviso ravvisano il maltrattamento di animali».

Leggi anche: