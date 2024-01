Grosseto, muore a 27 anni per una meningite fulminante: «Aveva febbre alta e macchie violacee sul corpo»

Carlos Ivan Dealtin viveva a Montebelluna nel Trevigiano ma era sceso in Toscana per trascorrere il Capodanno con la fidanzata

È morto per una meningite fulminante appena un giorno dopo il ricovero Carlos Ivan Dealtin, 27enne originario di Rosà, nel Vicentino, e residente da poche settimane a Montebelluna, in provincia di Treviso. Il giovane era sceso in Toscana il 28 dicembre per trascorrere il Capodanno a casa della fidanzata. Il giorno dopo l’arrivo a Follonica, località marittima in provincia di Grosseto, ha iniziato ad avvertire i primi sintomi. Dealtin ha accusato febbre alta, con la temperatura corporea che è salita oltre i 40 gradi, e sono comparse macchie violacee. Il 27enne è stato quindi ricoverato nell’ospedale del capoluogo toscano ma l’infiammazione era ormai incurabile ed è deceduto il giorno successivo, lunedì 1 gennaio. Dopo la diagnosi, è stata attivata la profilassi da parte della Ulss 7 Pedemontana nei confronti dei contatti diretti del giovane. Oltre alla compagna, sono sotto la sorveglianza dei sanitari anche la madre e due amici.

