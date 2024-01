New York, incidente nella metro. Due treni si scontrano, circolazione in tilt – Il video

Incidente nella metro di New York dove due treni si sono scontrati nei pressi della fermata sulla 96ma strada e uno dei due è deragliato causando diversi feriti lievi, almeno 24. Le linee 1, 2 e 3 sono state bloccate mentre sono in corso le indagini per accertare la dinamica. L’impatto è avvenuto intorno alle 15 ora locale, nessuno dei feriti, riferiscono le autorità, è in gravi condizioni. Il sindaco di New York Eric Adams invita a non recarsi nell’area. L’incidente sta causando notevoli ritardi su tutto il sistema della metropolitana. Qui le immagini dell’evacuazione a bordo di uno dei due convogli, pubblicate dal magazine locale AMNewYork:

(foto via X, caos sulla 42esima, @RudeScooter)

