Lotteria Italia 2023, aumento record delle vendite: +10%, staccati 6,7 milioni di biglietti

La buona notizia per le casse dello Stato è che la vendita dei biglietti della Lotteria Italia 2023 è tornata a correre, dopo il crollo del 2020 a causa della pandemia di Covid e le limitazioni agli spostamenti. Quella negativa è che spesso il numero dei tagliandi staccati nei concorsi a premi non è indice di buona salute per l’economia né di fiducia dei consumatori: solitamente ci si rivolge con più frequenza alla dea bendata quando si cerca di ribaltare le proprie fortune, un sogno ad occhi aperti per scacciare crisi, inflazione o rincari. La Lotteria Italia 2023, il tradizionale concorsone delle festività natalizie la cui estrazione si svolge il giorno dell’Epifania, ha registrato un aumento del 10 per cento di biglietti venduti rispetto all’anno precedente. Sono 6,7 milioni i tagliandi dell’edizione di quest’anno, con l’obiettivo di centrare il primo premio di 5 milioni di euro. Ancora una volta è il Lazio la regione in cui ne sono stati venduti di più, 1,2 milioni, seguito da Lombardia e Campania. In aumento anche le vendite online, con 149.706 biglietti virtuali comprati sul web, 48mila in più rispetto allo scorso anno. Nel 2020 c’era stato un crollo del 20 per cento delle vendite, complici i lockdown che avevano ridotto la possibilità di acquistare i biglietti in autogrill e aeroporti, poi lentamente i numeri sono risaliti fino al boom di quest’anno. L’appuntamento con l’estrazione, come sempre nel giorno della Befana, è su Rai 1 dalle 20.35 con Affari Tuoi – Speciale Lotteria Italia, condotto da Amadeus.

Le vincite mai riscosse

L’anno scorso fu Bologna a sorridere, con la vittoria del premio da 5 milioni di euro, mentre nel Lazio vennero estratti tre dei cinque premi di prima categoria, a sei zeri. È l’agenzia specializzata Agipronews ha rendere noto lo strano primato del concorso. Negli ultimi vent’anni circa 31 milioni di euro di premi non sono mai stati riscossi. Emblematico è il caso del 2008, quando a non essere ritirato fu il primo premio da 5 milioni di euro. Nel 2012 non venne infatti mai riscosso il secondo premio da 2 milioni di euro e in totale furono quasi 3 i milioni lasciati nelle casse dello Stato, mentre nel 2014 furono scordati 1,7 milioni, tra cui il quarto premio a L’Aquila. Ancora nel 2016, non si fece avanti il vincitore del tagliando da 2 milioni di euro, e così nella scorsa edizione non sono state reclamate vincite per 618mila euro, 58mila sull’estrazione finale e 160mila nei vari appuntamenti giornalieri

