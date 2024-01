Piemonte, valanga in Val Formazza, almeno due le persone coinvolte. Ricerche dei soccorritori in corso

Sarebbero almeno due le persone coinvolte nella valanga che si è staccata intorno a mezzogiorno in val Formazza, nel Verbano-Cusio-Ossola. La valanga è arrivata fino al lago del Toggia, a circa 2.200 metri di quota, dove i soccorritori stanno concentrando le ricerche. Ed è proprio dalla zona del lago che arriva infatti il segnale Artva trasmesso dagli strumenti utilizzati dagli alpinisti in caso di valanga. La situazione è difficile. Per le ricerche nel lago sono stati attivati anche i vigili del fuoco. «I nostri ospiti stamattina sono scesi tutti, ma qua c’è tanta gente che sale senza neanche passare dal rifugio», dichiarano all’ANSA dal rifugio ‘Maria Luisa’, che si trova a quota 2.157 metri. «È successo qualcosa in un punto oltre alla casa guardiani delle diga del lago, ma non sappiamo nient’altro. Il gestore è andato a vedere, ma non è ancora tornato», spiegano.

Il rischio in zona era «marcato»

Sulle Alpi Lepontine Nord a quote superiori ai 2.100 metri, il rischio valanghe era “marcato”. Nel bollettino Aineva della giornata di oggi si legge che «previste valanghe asciutte di medie e di grandi dimensioni». «Il vento sarà da moderato a forte – si legge nel comunicato -. Attenzione alla neve ventata. Nelle conche, nei canaloni e dietro ai cambi di pendenza, gli accumuli di neve ventata cresceranno ulteriormente. I nuovi accumuli di neve ventata possono subire un distacco in seguito al passaggio di un singolo appassionato di sport invernali». Il rischio di valanghe viene definito secondo una scala che va da 1 (debole) a 5 (molto forte).

(in aggiornamento. Copertina foto di repertorio Val Formazza, Ansa)

