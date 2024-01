Tutti si chiedono cosa ha detto Selena Gomez a Taylor Swift ai Golden Globe. L’ipotesi della foto negata da Timothée Chalamet – Il video

In rete tutti propendono per la tesi secondo cui l’attrice avrebbe chiesto uno scatto, negato, alla coppia del momento. Le immagini del pettegolezzo fanno impazzire i social

Più del red carpet, più dei discorsi di ringraziamento tutti si chiedono cosa abbia detto Selena Gomez a Taylor Swift e Keleigh Sperry, moglie di Miles Teller, durante la cerimonia dei Golden Globe 2024. I paparazzi hanno immortalato il momento pettegolezzo mentre gran parte delle attenzioni della stampa erano concentrate sulla coppia formata da Timothée Chalamet e Kylie Jenner.

mi sento totalmente rappresentata da selena gomez che corre da taylor swift a criticare kylie jenner e il tizio magrolino di call me by your name colpevoli di essersi rifiutati di fare la foto con lei pic.twitter.com/I1Tj0eN9An

In rete tutti propendono per la tesi secondo cui Selena Gomez abbia chiesto una foto a Timothée Chalamet, ma Kylie Jenner l’avrebbe respinta, rifiutando lo scatto. Una mossa che ha lasciato la star di stucco, andandosi a sfogare al tavolo della cantante. I due, Selena e Timothée, hanno recitato insieme in Un giorno di pioggia a New York di Woody Allen.

I vincitori dei Golden Globe

Il film Oppenheimer di Cristopher Nolan ha vinto la sezione dramma e il premio della regia. Emma Stone conquista un premio con Povere Creature, mentre Anatomia di una caduta è il miglior film in lingua non inglese, battendo Io capitano di Matteo Garrone. Kieran Culkin trionfa per il suo ruolo in Succession, mentre Lily Gladstone è miglior attrice per Killers of the flower moon. Poor things di Yorgos Lanthimos batte Barbie, diventando il miglior film musical.

