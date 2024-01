Una delegazione israeliana torna in Egitto, possibile ripresa dei negoziati per liberare gli ostaggi

La trattativa per la liberazione di altri ostaggi israeliani tenuti da Hamas potrebbe ripartire, secondo quanto rivela il quotidiano di proprietà del Qatar Al-Arabi Al-Jadid citato dai media di Israele. Secondo fonti egiziane, una delegazione di funzionari della sicurezza israeliani è arrivata al Cairo per riprendere i negoziati. La scorsa settimana l’Egitto aveva comunicato al governo israeliano di non voler più mediare tra Tel Aviv e Hamas, dopo l’attacco nel Sud di Beirut in cui era stato ucciso il numero due di Hamas, Saleh Al-Arouri. Decisione che portò all’interruzione delle negoziazioni, con il ritiro della delegazione israeliana.

