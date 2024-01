Altri guai per Boeing, la scoperta della United Airlines dopo i controlli: «Trovati bulloni allentati sulle porte»

Spuntano nuovi difetti ai portelloni dei Boeing 737 Max 9, dopo le ispezioni imposte dalla Federal Aviation Administration per l’incidente dello portellone esploso in volo e il distacco di un pezzo di fusoliera su un mezzo dell’Alaska Airlines. Oggi Boeing ha chiuso la giornata di contrattazioni a Wall Street in calo dell’8%, il peggior calo in un giorno dall’ottobre 2022. La compagnia statunitense United Airlines ha dichiarato di aver trovato dei bulloni allentati sulle coperture delle porte di diversi 737 Max 9 sottoposti a controlli. Come riporta la Cnbc, la United è la compagnia con il maggior numero di modelli Max 9: nella sua flotta ne ha 79, tutti costretti a terra in attesa della fine delle ispezioni. Il sospetto dei tecnici della United è che si tratti di «problemi di installazione sui tappi delle porte, che richiedevano un ulteriore serraggio».

