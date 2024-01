L’incredibile ritrovamento di un iPhone caduto dal volo dell’Alaska Airlines: «Funziona ancora»

Mentre si indaga sull’incidente aereo che ha fatto staccare un portellone e un pezzo di fusoliera dal volo dell’Alaska Airlines tra Portland (Oregon) e Ontario (California), a terra spuntano i primi reperti. Tra i primi a raccogliere oggetti caduti dall’aereo c’è Seanathan Bates, che su X ha raccontato di aver trovato un iPhone mentre passeggiava per strada. A rendere decisamente particolare il ritrovamento è il fatto che l’iPhone, con ogni probabilità, appartiene proprio a uno dei passeggeri dello sfortunato volo dell’Alaska Airlines. «È ancora in modalità aereo, con mezza batteria e aperto alla sezione “ritiro bagagli”. È sopravvissuto a una caduta di 16mila piedi perfettamente intatto», racconta Bates, che su X si presenta come game designer. Il post è diventato subito virale, raccogliendo in mezza giornata quasi 15 milioni di visualizzazioni. Dopo il ritrovamento, Bates ha chiamato il National Transportation Safety Board (Ntsb) degli Stati Uniti, l’autorità che si occupa della sicurezza del trasporto aereo. L’agenzia americana non solo gli ha risposto che il telefono probabilmente viene proprio dal volo ASA1282 dell’Alaska Airlines, ma è già il secondo a essere stato ritrovato a terra.

Il ritrovamento

A verificare la genuinità della storia è il Guardian, che ha contattato la Ntsb per avere un’ulteriore conferma sul ritrovamento fatto da Seanathan Bates. «Quello era uno dei telefoni raccolti probabilmente dal volo – ha spiegato un portavoce dell’agenzia americana -. Da allora è stato consegnato alla Alaska Airlines». Nel frattempo, dopo lo strano ritrovamento dell’iPhone, le autorità statunitensi sono riuscite a rintracciare anche la porta dell’aereo che si è aperta in volo. Stando a quanto ricostruito finora, durante il volo tra l’Oregon e la California un portellone e un pezzo di fusoliera si sono staccati dal corpo dell’aereo mentre era in quota, costringendo il pilota a un atterraggio di emergenza. L’incidente non ha provocato vittime o feriti, ma ha portato a uno stop di tutti i 171 aerei modello Boeing 737 Max 9.

Mentre si indaga su cosa abbia potuto causare l’incidente aereo, il ritrovamento dell’iPhone di uno dei passeggeri ha scatenato l’ironia dei social. «Wow. A me cade il telefono dalla tasca e si rompe. Questo cade da 16mila piedi e funziona ancora», scherza un utente. «Questa storia dovrebbe usarla la Apple per farsi pubblicità», risponde un altro.

Foto di copertina: X/Seanathan Bates

Leggi anche: