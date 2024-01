Chiara Ferragni prova con i saldi on line: sconti fino al 60%. I fan timorosi di acquisti nei negozi reali corrono a comprare contro gli haters

Chiara Ferragni prova da qualche giorno a tornare al business, lanciando nelle sue storie Instagram quasi con timidezza i saldi invernali del brand che porta il suo nome, annunciando che gli sconti possono arrivare fino al 60% del prezzo di listino. Non è partita bene la campagna dei saldi nei suoi negozi fisici a Milano e Roma, ma è possibile che on line i clienti tradizionali ne approfittino, senza l’imbarazzo che potrebbe causare una sbirciata di persona nei negozi reali.

A metà prezzo abitini, felpe e intimo

In realtà non sono tantissimi i prodotti scontati al 60%, e per lo più sono proprio i meno cari: lucidalabbra, ombretti, correttori, prodotti per il make up marchiati con l’occhio della Ferragni. Però si arriva al 50% di sconto sia sull’intimo che sul vestiario in genere: dalle felpe, alle microgonne, agli abiti e abitini da sera, per arrivare ai piumini e alle giacche che di partenza avevano prezzi non proprio trascurabili (fra 400 e 800 euro). Un taglio della metà del prezzo può fare gola anche ai più timidi ancora indecisi se seguire nella cattiva sorte come è accaduto nella buona la loro beniamina.

Pioggia di haters di Chiara, ma i fedelissimi le fanno muro

I link dei saldi postati nelle storie della influencer travolta dal Pandoro-gate portavano all’inizio all’account Instagram “chiaraferragnibrand”, ma ora vanno direttamente al negozio con i prodotti che sfilano in “promo” con il loro sconto di prezzo in calce. Il cambio di rotta è comprensibile: l’account social è preso d’assalto da quelli che i fan di Chiara chiamano “haters”. Gli odiatori in effetti sembrano scatenati sotto ogni foto e ogni post che le accompagna. I più teneri- come Laura- le chiedono polemicamente: «Con che coraggio pubblichi post che sei quasi indagata per truffa? È solo questione di tempo, ed io che ti ho sempre seguita perché ti reputavo pulita». Ma gli odiatori hanno anche un contro-effetto che non avranno mai immaginato: rafforzano i fan, la tribù degli odiatori dei Ferragnez che nelle scorse settimane sembrava scossa. E si scatenano pure loro: «Quanta cattiveria, che schifo!», scrive Lucia, «seguite una persona soltanto per questo? Fate vomitare!!!». E Rosalba li sfida: «Ho comprato tre regali deliziosi, avanti tutta, Chiara!». Sono centinaia anche i messaggi di questo tipo, che segnalano come la caduta del piccolo impero Ferragni sia ancora lontana da venire.

