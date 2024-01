Francesca Ferragni licenziata dopo il Pandoro-gate? La risposta della sorella di Chiara: «La mia attività professionale prosegue tranquillamente»

Il «Pandoro-gate» che ha travolto Chiara Ferragni ha avuto, e con buone probabilità continuerà ad avere, un impatto inevitabile sulla carriera dell’influencer più famosa d’Italia. Ma secondo qualche indiscrezione circolata negli ultimi giorni, anche su quella di sua sorella Francesca: a differenza di Chiara e della terza sorella Valentina, infatti, Francesca lavora come dentista, lontana dai riflettori social. Ma non dai gossip. Gabriele Parpiglia, in onda in radio su Rtl 102.5, ha infatti raccontato: «Lavorava in uno studio e succede che il titolare – c’erano degli screzi precedenti… Ma il caos legato al pandoro gate si riversa inevitabilmente anche su tutto ciò che è collaterale alla famiglia – è stata mandata via un mese. È stata sospesa un mese. È alle Maldive… Non sta malissimo. Ma credo che sia stata licenziata e abbia perso il lavoro». Dicerie che Francesca ha prontamente smentito, in una storia pubblicata sul suo profilo Instagram: «A dispetto di quanto detto in altre sedi, la mia attività professionale dentistica prosegue tranquillamente». Meno tranquille sono le acque in cui naviga la celebre sorella. Oggi, venerdì 12 gennaio, il Codacons depositerà le segnalazioni più rilevanti di consumatori che lamentano di aver comprato l’ormai noto pandoro Balocco “Pink Christmas” presso la procura di Milano. Che indaga per truffa aggravata a carico dell’influencer e di Alessandra Balocco, presidente dell’azienda dolciaria. Spetterà poi alla Guardia di Finanza analizzare le segnalazioni e raccogliere eventuali formali denunce da parte dei consumatori.

