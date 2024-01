Chiara Ferragni in fuga da Milano (e dai brand della moda): il silenzio social di Fedez dopo le voci di «grossa frizione»

Per Chiara Ferragni non sembra ancora arrivato il momento di tornare alla vita social a cui aveva abituato i suoi follower. Sui suoi canali, l’influencer prosegue con un sostanziale silenzio dopo l’ultimo complicatissimo periodo, iniziato con il caso dei pandoro Balocco e la multa per la beneficenza e peggiorato con l’iscrizione nel registro degli indagati con l’accusa di truffa aggravata da parte della procura di Milano. L’ultima apparizione social risale al 13 gennaio, quando l’influencer si è mostrata in un selfie e la scritta: «24 hours away with the family». Un weekend via da Milano quindi assieme alla famiglia, lontano dall’assedio dei giornalisti sotto casa che aveva fatto infuriare il marito Fedez. E lontano anche dalla Milano Fashion Week, che quest’anno non ha ancora visto l’imprenditrice partecipare a eventi e sfilate, così come successo regolarmente in passato.

INSTAGRAM / CHIARA FERRAGNI | L’ultima storia dell’influencer che annuncia un weekend in famiglia lontano da Milano

Le «grosse frizioni» in casa

Non è chiaro se al weekend di fuga con la famiglia partecipi anche Fedez, da più di un giorno anche lui silente sui social. Nessun post e nessuna storia da pare del rapper, dopo che nei giorni scorsi aveva polemizzato con i giornalisti appostati sotto casa Ferragnez. Senza dimenticare la polemica con Myrta Merlino, che proprio a City Life aveva inviato un suo collaboratore scatenando l’indignazione di Fedez. Un silenzio che sui social alimenta i sospetti rilanciati da Selvaggia Lucarelli nelle scorse ore, quando in una storia aveva parlato di «grossa frizione» in casa fra Ferragni e Fedez. «In questo momento – aveva scritto la firma de il Fatto Quotidiano – pare che dalla parte Ferragni e dei suoi legali ci sia molta irritazione per le storie scomposte del marito su Merlino e i giornalisti». Secondo Lucarelli, quelle uscite di Fedez «avrebbero creato una frizione grossa tra i due. Che sia vero o no – aggiungeva – se in questo momento non c’è una strategia condivisa (sono i Ferragnez, nel bene e nel male), la vedo dura resistere alla tempesta».

