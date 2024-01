Chiara Ferragni, il ritorno sui social gestito dalla società esperta di crisi d’immagine: i precedenti con il crac Parmalat e il Ponte Morandi

«Community». Così si chiama la società con sede a Treviso, Milano e Roma, che sta aiutando Chiara Ferragni nei suoi cauti tentativi di ritorno sui social. Prima i ringraziamenti «a chi c’è stato» e a chi ha saputo muovere «critiche costruttive», poi un «mi siete mancati», e infine le foto con la madre e la piccola Vittoria. Così l’influencer rimasta travolta dal caso Balocco e la conseguente indagine per truffa, è tornata nelle scorse settimane a comunicare con i suoi follower dopo un periodo di silenzio totale. Quella che sta affrontando Ferragni è una vera e propria crisi, su più fronti. E non a caso ha deciso di rivolgersi a una società esperta in crisis management, sia a livello nazionale che internazionale, che ha gestito – fa sapere Il Messaggero – alcuni casi rilevanti come il crac di Parmalat e Cirio, ma anche quelli di Guido Barilla, del Ponte Morandi, ex Ilva, l’Ospedale San Raffaele e Standard & Poor’s.

Chi ha creato la società

A capo di Community come amministratore delegato c’è Auro Palomba, in passato giornalista economico e direttore della comunicazione in alcuni istituzioni finanziarie. Nel 1999, come si legge sul sito della società che gestisce oggi, ha creato con Maurizio Costanzo e Alessandro Benetton la Maurizio Costanzo Comunicazione, per poi separarsi e fondare Community. Quest’ultima si definisce «da più di 20 anni azienda leader nel mondo del reputation management». E quanto a Palomba si legge: «Impegnato in prima linea nelle più complesse operazioni straordinarie del nostro Paese, ha contribuito a costruire, gestire e difendere la reputazione di importanti famiglie imprenditoriali italiane e di grandi gruppi internazionali, finanziari e industriali».

Leggi anche: