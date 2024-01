Svolta sulla donna accoltellata in autostrada: arrestato l’ex marito

Svolta nelle indagini sull’aggressione dell’insegnante 58enne, accoltellata in un’area di servizio dell’A1 a Campi Bisenzio (Firenze) il 26 dicembre scorso. Il pm Lorenzo Boscagli ha firmato oggi, mercoledì 10 gennaio, un decreto di fermo a carico dell’ex marito, che già in passato aveva perseguitato la ex. L’ipotesi di reato, scrive Ansa, è di tentato omicidio. I fatti risalgono al giorno di Santo Stefano quando la 58enne era stata aggredita mentre si trovava ferma in auto all’Autogrill nei pressi del capoluogo toscano. Stava aspettando le sue due figlie di 29 e 31 anni, che erano entrate nella stazione di servizio, quando un uomo incappucciato avrebbe aperto la portiera della macchina e con un coltello avrebbe poi colpito l’insegnante alla gamba. La donna era stata soccorsa e trasportata all’ospedale fiorentino di Careggi e dimessa, infine, il giorno seguente. I primi sospetto degli investigatori si erano concentrati proprio sull’ex marito. La 58enne, nei giorni seguenti all’aggressione, aveva inoltre raccontato di aver denunciato alla polizia che qualcuno le aveva tagliato le gomme della macchina.

