Firenze, donna accoltellata in auto all’Autogrill da un uomo incappucciato. Ricercato l’ex marito: ha precedenti per lesioni

Una donna di 58 anni è stata accoltellata questo pomeriggio durante una sosta in un’area di servizio sull’autostrada A1, all’altezza di Firenze. Colpita alla coscia da un uomo ancora non identificato, la donna è stata soccorsa e portata all’ospedale di Careggi, nel capoluogo toscano, in codice giallo: non sarebbe in pericolo di vita. L’aggressore è avvenuta nell’area di servizio Bisenzio quando la donna, originaria di Cerveteri, era sola in auto. Le due figlie che viaggiavano con lei erano infatti entrate nell’Autogrill prima di riprendere il viaggio. Secondo una prima ricostruzione della polizia, in quel momento un uomo, a volto coperto e incappucciato, si è avvicinato all’auto, ha aperto lo sportello dalla parte in cui sedeva la donna e le ha sferrato una coltellata alla coscia. Sono state le due figlie, due ragazze di 29 e 31 anni, a dare l’allarme nonappena tornate alla macchina e a chiamare i soccorsi. L’uomo è poi fuggito a bordo di un’auto, ma dalle immagini raccolte dal circuito dell’aera di servizio – secondo quanto riporta Il Tirreno – non sarebbe stato possibile individuare il numero di targa. Gli inquirenti stanno comunque setacciando le immagini delle telecamere di sorveglianza per raccogliere elementi sull’identità dell’aggressore.

La pista della vendetta famigliare

Non si esclude la pista di una vendetta maturata in ambito famigliare: la donna aveva di recente divorziato dall’ormai ex marito, che è ora attivamente ricercato dalle forze di polizia. L’uomo, riporta l’Ansa, avrebbe precedenti per lesioni personali in ambito familiare e fino ad inizio dicembre era in regime di messa alla prova. La donna vittima dell’aggressione è un’insegnante che risiede a Segrate, in provincia di Milano: era andata a Cerveteri, centro in provincia di Roma di cui è originaria, per trascorrere il Natale coi parenti e oggi stava tornando al nord.

Leggi anche: