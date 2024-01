Myrta Merlino: «Mi auguro che Chiara Ferragni possa dimostrare la sua estraneità ma Fedez noi siamo qui con le nostre domande» – Il video

«Mi auguro che Chiara Ferragni potrà dimostrare la sua estraneità ai fatti ma rimane il nostro dovere informare ed approfondire la vicenda». Con queste parole Myrta Merlino interviene di nuovo sul caso Ferragni-Balocco, dopo il battibecco avuto con Fedez che ha criticato l’insistenza dei suoi inviati sotto casa. «Fin qui le parole di Fedez tradiscono una certa insofferenza e, francamente, lo trovo comprensibile da un punto di vista umano – ha esordito la conduttrice – Non è un momento facile per lui e sua moglie, però io credo che dobbiamo ripartire dai fatti. È questo che ci piace fare ed è questo che facciamo. E quali sono i fatti? Che la moglie di Fedez, Chiara Ferragni, è un’imprenditrice importante, nota, che è a capo di una grande azienda che arriva a fatturare 100 milioni e che ha una grande influenza sugli italiani. Ebbene, è stata indagata per truffa e noi pensiamo che sia nostro dovere parlarne». E infine: «Rimane il nostro dovere di informare e approfondire questioni, che dal punto di vista social, economico e, verrebbe da dire, anche giudiziario, a questo punto, sono questioni di non poca importanza – ha aggiunto Merlino – Per il resto, quello che voglio dire a Fedez è che noi siamo qui con la nostra bella lista di domande. Che se lui o Chiara volessero parlare con noi, volessero rispondere alle nostre domande, sarebbero i benvenuti in questo studio, ma anche sotto casa…».

