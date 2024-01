Fidenza, rapinano una banca chiudendo dipendenti e clienti nel bagno. Scatta la caccia all’uomo nella provincia di Parma

Sono entrati in quattro, col volto coperto, poco dopo le 13.15 in una filiale Unicredit a Fidenza, provincia di Parma. Hanno portato via un trentamila euro bottino, tra bancomat e cassette di sicurezza. Ma per rubare tutto hanno prima legato e chiuso per quasi un’ora dipendenti e clienti in bagno, legandoli con delle fascette. In piazza Garibaldi sono arrivati i carabinieri che hanno avviato le indagini e stanno visionando le immagini delle telecamere: intanto è partita la caccia all’uomo in tutta la provincia.

