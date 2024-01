Chi è Chiara Facchetti, la tiktoker diventata virale per il pain au chocolat e la paura di volare – Il video

C’è un video, lanciato su TikTok, che sta spopolando in rete, in tutte le altre piattaforme. Lo ha realizzato la 37enne Chiara Facchetti, il 9 gennaio, e si intitola «Supero la mia più grande paura». Nel filmato Chiara e suo marito si dirigono verso l’aeroporto per partire in vacanza ma, una volta arrivati, tempo di fare colazione, si torna indietro. Chiara ha da sempre una grande paura: quella di volare. «Visto che è iniziato un nuovo anno, ho deciso di dedicarmi ogni mese ad un’attività che mi arricchisca», dichiara nel video. «Siamo a gennaio e per questo mese ho deciso di affrontare le mie paure e ho deciso di affrontare quella di volare. Quindi ho scelto un volo relativamente corto e la partenza da un aeroporto piuttosto piccolo. Appena svegli siamo partiti subito per andare all’aeroporto di Caselle (Torino, ndr). Durante il viaggio verso l’aeroporto sono stata molto tranquilla perché ero super determinata a superare questa paura, mentre arrivando verso l’aeroporto ho iniziato ad agitarmi un po’. Per distrarmi ho deciso di fare colazione. E sono stata fortunatissima perché ho anche trovato il pain au chocolat. Ho preso anche un succo Ace, un caffè, una brioche alla crema e una al cioccolato. Era tutto buono ma purtroppo neanche mangiando sono riuscita a tranquillizzarmi. E quando è arrivato il momento di fare i controlli non ce l’ho fatta». Dunque la fine: «Sono uscita subito dall’aeroporto e siamo rientrati a casa». Tanti i commenti sui social. «Nel finale ha un plot twist più interessante di qualsiasi serie Netflix nell’ultimo periodo», scrive una utente su X. E ancora: «Vi dirò per me è proprio il tipo di contenuto che preferisco: leggera, non sai mai che cazzata sta per fare/dire, non finge di essere impegnata in temi seri, ogni tanto ho trovato utili anche i dupes che consiglia. Chiara sei il mio Twitter 2010». Ma chi è Chiara Facchetti?

Le origini: Youtube e le challenge

Parlare di Chiara come tiktoker è errato. Chiara nasce, cresce e diventa famosa grazie a Youtube. Nata nel 1986, originaria di Milano. Ha un marito, Matteo, con il quale si è sposata nel 2022. Vive ad Aosta e con la sua società – Kiascricc Sas – e le collaborazioni tre anni fa arrivava a guadagnare circa 2mila e 500 euro al mese. Oggi è una content creator e influencer. Si è fatta riconoscere per le sue challenge particolari. Come passare un’intera giornata in macchina, ordinare tutto il Mc Donald’s, fino al farsi un piercing da soli. Il suo canale YouTube conta 757 mila iscritti e il suo video più vecchio risale al 2013: fare un make-up come la cantante Annalisa. All’epoca era mora.

Come ricorda l’utente @Fabritara Chiara inizia nell’ambito beauty. Poi, con l’aumento, dei followers, inizia ad aprirsi alla videocamera e partono le challenge. Con un cambio look, ovvio.

Questa sicurezza la porterà a fare le prime challenge sul canale.

In questo periodo vive con i gatti Tiffany, Nio e il suo primo fidanzato, con cui ha realizzato la sua attuale casa. pic.twitter.com/zMLJ383aJK — Fabrizio (@fabritaara) January 10, 2024

Un’idea che ha aiutato Chiara verso la popolarità è stata quella di importare format americani come il Mukbang (quando si parla e contemporaneamente si mangia) e le sfide come ordinare tutto al fast food o passare ore nell’auto. Qui sotto un video recente, se vi chiedete cosa sia un Mukbang:

Già nel 2014 raccontava le sue giornate tipo. Una cosa che adesso fanno un po’ tutti in rete. Ecco, Chiara anticipava, con i suoi vlog, sempre su Youtube. Ricordiamo anche quando andò dal parrucchiere di Chiara Ferragni (la recensione è di 4 anni fa) ma anche quando fu cliente da Federico Fashion Style (spendendo, a suo dire, oltre 3mila euro). Non finì bene per la caduta di alcune extensions. Partì una polemica che fu risolta nel salotto di Barbara D’Urso.

Insomma, la ragazza ha un certo seguito ancora prima del suo sbarco su TikTok. Qui un thread utile con tutti i punti salienti della sua carriere virtuale.

