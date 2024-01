Ucciso a 14 anni a colpi di pistola in un parcheggio della metro vicino Roma

Un giovane di 14 anni è stato ucciso a colpi d’arma da fuoco nel parcheggio della fermata della metropolitana Pantano, a Montecompatri vicino Roma. Alle 3 di notte il 118, i carabinieri e il pm di Velletri, che indaga per competenza territoriale. Secondo le prime informazioni il ragazzo ha la cittadinanza romena. Tra le prime ipotesi c’è quella di una lite tra due gruppi di giovani sfociata in tragedia. Il ragazzo si chiamava Ivan A. Potrebbe essere stato ucciso per questioni legate alla droga.

