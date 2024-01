La figlia di Giovanna Pedretti contro Selvaggia Lucarelli: «Ha massacrato mia madre, cerchi la prossima vittima»

È un duro sfogo contro Selvaggia Lucarelli quello di Fiorina D’Avino, figlia di Giovanna Peretti, la ristoratrice di Sant’Angelo Lodigiano trovata morta domenica sera 14 gennaio nel fiume Lambro dopo il caso scoppiato sulla recensione nel suo locale. In una storia pubblicata dal Corriere della Sera apparsa sul suo profilo Instagram privato, la ragazza scrive: «L’accanirsi è pericoloso. Grazie cara “signora” per aver massacrato in via mediatica la mia mamma. Cerchi pure la sua prossima vittima». La ragazza scrive in rosso commentando un post di Lucarelli di domenica, quando aveva scritto: «La coda del 2023 e l’inizio del 2024 insegnano una cosa sola e molto precisa: i social sono pericolosi. La cattiva informazione è pericolosa. La superficialità è pericoloso. La distanza tra l’altare e la polvere è un nanosecondo». Dopo qualche ora, la ragazza ha pubblicato un’altra storia, in cui denuncia la pressione a cui è sottoposta la sua famiglia dopo l’esplosione del caso: «Siamo assediati dai giornalisti. Qualcuno li mandi via».

