Apple batte Samsung: dopo 13 anni cambia la casa leader nel mondo per vendite di smartphone – La classifica

Per la prima volta nella storia del mercato telefonico, nel 2023 Apple è stata la casa produttrice che ha venduto più smartphone nel mondo. Lo mostra la classifica annuale di settore pubblicata dalla International Data Corporation (Idc). Secondo il Worldwide Quarterly Mobile Phone Tracker, infatti, lo scorso anno Apple ha venduto 234,6 milioni di smartphone nel mondo, contro i 226,6 venduti da Samsung. Uno smacco per la casa coreana, che guidava la classifica delle vendite mondiali indirettamente da 13 anni. L’ultima volta che a svettare era stata un’altra società era il 2010, e il mondo della telefonia era decisamente un altro: a guidare le danze allora era Nokia, nel frattempo crollata, seguita da Samsung, LG, ZTE e Research in Motion, la casa produttrice di un altro modello ormai pressoché scomparso, il BlackBerry. Di lì in poi, un lungo dominio mondiale di Samsung, ora spodestata, pur di poco, da Apple. Più distanziati nella classifica preliminare diffusa da Idc sono Xiaomi, Oppo e Transsion. Ma gli esperti di settore fanno notare a The Verge come i due player mondiali principali debbano guardarsi dalla concorrenza sempre più agguerrita di una serie di altri attori del mercato: da Huawei a OnePlus, da Honor a Google.

