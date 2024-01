Roma, Mourinho esonerato: «Lascia il club con effetto immediato»

José Mourinho non è più l’allenatore dell’A.S. Roma. Lo ha annunciato la società con un post sui social network in cui ha fatto sapere che presto si conoscerà il nome del nuovo allenatore dei giallorossi. La notizia arriva dopo la sconfitta con il Milan e l’annuncio dell’addio di Tiago Pinto a fine mercato. Dalla formula scelta per annunciare la notizia sembra che il tecnico sia stato esonerato. Nei giorni scorsi si era parlato della possibilità che Daniele De Rossi diventasse il traghettatore dei giallorossi fino a fine stagione. Nel comunicato pubblicato sul sito la società ringrazia il tecnico «per la passione e per l’impegno profusi sin dal suo arrivo in giallorosso».

Dan e Ryan Friedkin fanno sapere: «Conserveremo per sempre grandi ricordi della sua gestione, ma riteniamo che, nel migliore interesse del Club, sia necessario un cambiamento immediato. Auguriamo a José e ai suoi collaboratori il meglio per il futuro». Il tecnico portoghese è stato esonerato anche da Tottenham, Manchester United e Chelsea: per lui è il quarto esonero consecutivo. Mourinho è stato il sessantesimo allenatore nella storia del club. In due anni ha guidato la squadra alla conquista della Conference League a Tirana il 25 maggio del 2022 e alla finale di Europa League nella scorsa stagione. Lascia oggi una squadra in difficoltà in campionato (nono posto nonostante il terzo monte ingaggi), che è stata eliminata dalla Lazio in Coppa Italia ed è arrivata seconda nel girone di EL.

