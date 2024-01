Trento: 32enne trovata morta in casa. Sul letto macchie di sangue. A dare l’allarme l’ex compagno: non rispondeva più alle chiamate

Una donna di 32 anni è stata trovata morta questa mattina nella sua casa a Trento. A trovare il corpo, riverso sul letto e in una pozza di sangue, il suo ex compagno, allarmato perché non rispondeva più alle chiamate. Sul posto, oltre ai carabinieri, è arrivato il medico legale per determinare la causa del decesso. Non si esclude l’omicidio. Se confermata questa ipotesi si tratterebbe del secondo omicidio, femminicidio, a distanza di pochi giorni. Il 12 gennaio, in Valfloriana, fu uccisa la 37enne Ester Palmieri. Madre di tre figli fu ammazzata dal suo ex compagno, Igor Moser, che si tolse poi la vita.

