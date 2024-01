Chi sono gli influencer che rischiano la maxi-multa per gli spot sui social: i big nel mirino dell’Agcom dopo il caso Ferragni

Ex sportivi, food influencer, divulgatori. Sono centinaia, forse migliaia, i content creator che dovranno fare i conti con la stretta annunciata dall’Agcom. Nei giorni scorsi, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha approvato le nuove linee guide volte a garantire il rispetto anche da parte degli ingluencer del Testo unico sui servizi di media audiovisiva. Questo significa che d’ora in poi saranno tenuti a rendere immediatamente riconoscibile la natura pubblicitaria di un contenuto. Le nuove regole si applicano a chi ha almeno un milione di iscritti o follower, sommando però i numeri delle diverse piattaforme social su cui operano. In altre parole, non saranno soltanto i “giganti” come Chiara Ferragni o Khaby Lame a doversi adeguare alle nuove regole, ma anche content creator dal seguito più modesto. Ecco qualche esempio.

Gli account più seguiti

Tra gli influencer più seguiti in Italia c’è Alessia Lanza, che su Instagram conta circa 2 milioni di follower a cui se ne aggiungono più di 4 milioni su TikTok. Anche lei con le nuove regole dovrà iniziare a rendere più espliciti quei contenuti, magari realizzati in collaborazione con alcune aziende, in cui sponsorizza prodotti. Tra gli appassionati di moda una delle più seguite è Elisa Maino, che solo su TikTok supera i 5 milioni di seguaci. Ma le caratteristiche per cui si distinguono i vari influencer sono le più svariate. C’è Yasmin Barbieri (2,5 milioni di follower su TikTok) che è diventata famosa per i video di lip-sync, oppure Marta Losito, che pubblica molti contenuti di moda. Ma anche Chico Maltipoo, uno dei cani più famosi di Instagram e a cui presta la voce il suo padrone Francesco Taverna, o Mattia Stanga, inserito da Forbes nella lista dei 30 tiktoker più influenti d’Italia. Anche nel campo del food si dovrà prestare attenzione a segnalare se si usano prodotti di un’azienda che sponsorizza la video-ricetta. A dover seguire le nuove regole saranno i popolarissimi Max Mariola e Benedetta Rossi, ma anche tutti gli altri chef che superano il milione di follower complessivi.

Stretta anche sui divulgatori

Le nuove linee guida dell’Agcom riguarderanno anche chi usa i social per fare attività divulgativa. È il caso, per fare qualche esempio, di Adrian Fartade, che si occupa di astronomia e astronautica. Oppure di Barbascura X, che spiega la chimica (e non solo) con il suo celebre format «Scienza brutta». Le regole varranno anche per Giulia Valentina, che sul suo profilo Instagram offre consigli di lettura e curiosità lessicali. Sommando i follower delle diverse piattaforme, la torinese classe 1990 supera di poco il milione di seguaci. Un altro divulgatore che finirà nel mirino dell’Agcom è Andrea Nuzzo, creatore della celebre pagina «Sii come Bill». Anche lui, d’ora in avanti, dovrà adeguarsi alle nuove regole per gli influencer.

Foto di copertina: PEXELS/Mart Productions

