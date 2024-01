Medio Oriente, il Pakistan attacca l’Iran: missili e droni sulla città di Savaran – Il video

Diverse esplosioni si sono verificate intorno alla città di Savaran, nella provincia di Sistan-Baluchistan in Iran. La città è stata colpita da missili e droni provenienti dal Pakistan. L’attacco ha provocato diversi feriti, come ha riferito l’agenzia di stampa Mehr. Il 16 gennaio l’Iran aveva colpito quelli che ha definito come «obiettivi terroristici» in Pakistan. Islamabad aveva richiamato l’ambasciatore a Teheran. Un funzionario dell’intelligence del Pakistan ha confermato all’agenzia Afp di aver colpito «gruppi di ribelli e militanti anti-pakistani». Il ministero degli Esteri del paese aveva denunciato la «palese violazione» della sovranità» di Islamabad. Secondo i media iraniani almeno tre donne e quattro bambini sono stati uccisi nei bombardamenti. I filmati pubblicati sui social media mostrano infatti una serie di edifici danneggiati nell’attacco. Alcune persone sono ancora sotto le macerie.

Video da: The Korasan Diary su X

Leggi anche: