Femminicidio Giulia Tramontano, parte il processo ad Alessandro Impagnatiello (che piange in aula)

Oggi è iniziato il processo a carico di Alessandro Impagnatiello per l’omicidio della compagna Giulia Tramontano. In aula sono presenti i parenti della vittima, uccisa a coltellate, quando era incinta al settimo mese del piccolo Thiago. Ci sono il padre Franco, la madre Loredana, il fratello Mario e la sorella Chiara, in fila, tra i banchi. In gabbia lui, Impagnatiello. Il 30enne, accusato di omicidio volontario aggravato da premeditazione (avrebbe fatto anche ingerire alla fidanzata topicida per mesi), crudeltà, futili motivi e rapporto di convivenza, ha pianto per alcuni istanti.

Chiara Tramontano alla prima udienza del processo ad Alessandro Impagnatiello, Milano, 18 Gennaio 2024. ANSA/MATTEO CORNER

Il processo è iniziato intorno alle 9.50 ma, spiega Ansa, gran parte parte dei cronisti e del pubblico è rimasta fuori dalla maxi aula della Corte di Assise d’Appello, dove è stata trasferita l’udienza. Oggi i giudici togati Antonella Bertoja e Sofia Fioretta dovranno decidere sull’ammissione o meno di tv e fotografi in aula e sulle richieste di costituzione di parte civile che, oltre a quelle dei familiari, sono state avanzate anche dal Comune di Senago, il cui legale è l’ex pm Antonio Ingroia e l’associazione Penelope e l’associazione campana Polis.

