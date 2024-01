Ucraina, Zelensky invita Trump a Kiev, ma a una condizione: ecco cosa ha detto

Il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky si dice pronto a invitare Donald Trump a Kiev, ma solo a una condizione: l’ex presidente statunitense deve essere in grado di fermare la guerra con la Russia in 24 ore, come aveva sostenuto da lui stesso. «Per favore, Donald Trump, ti invito in Ucraina, a Kiev. Quindi, se puoi fermare la guerra entro 24 ore, penso che sarebbe sufficiente per venire», ha detto in un’intervista a Channel 4 News. «Forse Donald ha una vera idea e può condividerla con me», ha aggiunto. Il riferimento è alle dichiarazioni che Trump dece in un’intervista a Fox lo scorso giugno in cui affermò: «Troverei un accordo in 24 ore. Direi una cosa a Zelensky e una cosa a Putin. Farei un accordo molto rapidamente e questo fermerebbe la distruzione». Intanto, il conflitto in Ucraina continua incessantemente. Il consigliere di Zelensky, Mykhailo Podoliak, ha evidenziato che «il problema in questa fase della guerra è che il numero di armi, droni e granate non è distribuito in modo uniforme fra i due

schieramenti».

