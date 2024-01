Ancona, ora è indagato per omicidio il fidanzato di Andreea Rabciuc: martedì l’autopsia sul cadavere ritrovato nel casolare

Simone Gresti era già indagato dalla procura per sequestro di persona e spaccio di stupefacenti. Il passo in avanti delle indagini dopo il ritrovamento del corpo

È indagato anche per omicidio volontario Simone Gresti, il fidanzato di Andreea Rabciuc, la 27enne scomparsa il 12 marzo 2022 e il cui cadavere sembra essere quello rivenuto ieri in un casolare nelle campagne di Castelplanio (Ancona). L’uomo era già indagato dalla procura di Ancona per sequestro di persona e spaccio di stupefacenti: ora si aggiunge l’accusa di omicidio volontario. Al legale dell’uomo, l’avvocato Emanuele Giuliani, è stato intanto notificato l’avviso di accertamento irripetibile sui resti: si tratta dell’autopsia che verrà eseguita sui resti ritrovati ieri nel casolare, che sarà eseguita dopodomani, martedì 23 gennaio.

