«Attenzione, incidente nucleare». IT-alert lancia i nuovi sms di prova per fughe chimiche, crollo di dighe (e non solo). Ecco le regioni coinvolte

Riprende la sperimentazione di IT-alert, il sistema di allarme pubblico della Protezione Civile che allerta i cittadini in caso di pericoli imminenti. La prima fase di test del 2024 coinvolgerà in tutto dodici regioni per tre diversi scenari di rischio. Il primo è il «collasso di una grande diga» in Campania, Sicilia, Valle d’Aosta e provincia autonoma di Bolzano. Il secondo è un «incidente rilevante in stabilimenti industriali soggetti alla Direttiva Seveso» in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli – Venezia Giulia, Sardegna e Toscana. In Piemonte, invece, il test di invio del messaggio riguarderà un incidente nucleare. La sperimentazione della Protezione Civile avrà un doppio obiettivo: da un lato sperimentare IT-alert e verificare che il sistema funzioni correttamente, dall’altro far conoscere il nuovo sistema di allarme pubblico a più cittadini possibile.

Quando arriveranno i messaggi di prova

Oggi, 22 gennaio, alle ore 12 è arrivato un sms di un finto incidente nucleare in Piemonte. In Toscana il messaggio di prova di un incidente in un impianto industriale sarà inviato martedì 23 gennaio alle 14:30. Mercoledì 24, alle ore 12:00, toccherà alle provincia di Cosenza, Napoli e Modena, oltre che alla Sardegna. Giovedì 25 gennaio, sempre a mezzogiorno, l’allerta arriverà sui cellulari dei cittadini che si trovano in Basilicata e in Friuli Venezia Giulia, ma anche in Campania e a Bolzano. Venerdì, infine, toccherà ad Abruzzo, Sicilia e Valle d’Aosta.

Il testo delle notifiche

TEST TEST Questo è un MESSAGGIO DI TEST IT-alert. Stiamo SIMULANDO un incidente industriale nella zona in cui ti trovi. Per conoscere quale messaggio riceverai in caso di reale pericolo per un incidente industriale vai su www.it-alert.gov.it TEST TEST

TEST TEST Questo è un MESSAGGIO DI TEST IT-alert. Stiamo SIMULANDO il collasso di una diga nella zona in cui ti trovi. Per conoscere quale messaggio riceverai in caso di reale pericolo per il collasso di una diga vai su www.it-alert.gov.it TEST TEST TEST TEST Questo è un MESSAGGIO DI TEST IT-alert. Stiamo SIMULANDO un incidente nucleare in un impianto sito in paese estero con potenziali ripercussioni nella zona in cui ti trovi. Per conoscere quale messaggio riceverai in caso di reale pericolo per un incidente nucleare vai su www.it-alert.gov.it TEST TEST

