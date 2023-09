IT-alert, al via domani il test in Lombardia: a che ora il segnale? E se il telefono è silenzioso? Cosa c’è da sapere

Il 19 settembre tutti i cellulari accesi e presenti in Regione riceveranno il messaggio. Sperimentazione anche in Molise e Basilicata

Prosegue la sperimentazione di IT-alert, il sistema di allarme pubblico in caso di calamità gestito dalla Protezione civile nazionale. Domani sarà il turno di Lombardia, Basilicata e Molise. Alle 12 di domani, martedì 19 settembre, tutti gli smartphone presenti in queste regioni e accesi riceveranno una notifica e saranno invitati a compilare un questionario. Ecco una miniguida su cosa fare.

La notifica che invierà IT-alert

La notifica e il suono di avviso: e se ho il silenzioso?

La notifica verrà ricevuta dai cellulari accesi e con campo. Il “messaggio” inviato sarà accompagnato da un segnale acustico prolungato, diverso da quelli predefiniti dei nostri telefoni e quindi facilmente distinguibile. Se però il cellulare è in modalità silenzioso, la notifica potrebbe non essere accompagnata dal suono correlato.

Cosa fare

Per “sbloccare” il telefono e quindi sfruttare tutte le sue funzionalità, bisognerà solo toccare la notifica apparsa sullo schermo. Questo passaggio informerà il sistema dell’avvenuta ricezione. Se non si provvede, il telefono non potrà essere utilizzato. La Protezione civile consiglia anche di collegarsi al sito it-alert.it per rispondere a un questionario utile a implentare il sistema.

Leggi: