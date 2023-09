IT Alert, oggi il test di allerta nazionale su Piemonte, Umbria e Puglia (che ha fatto prendere un coccolone a tutti)

In molti sui social lamentano un suono molto vivace per la notifica. Ecco le prossime regioni coinvolte

Su X sta diventando di tendenza l’hashtag ItAlert, questo perché oggi in tre regioni, Piemonte, Umbria e Puglia, è stato mandato un messaggio test sui cellulari dei cittadini. «AVVISI DI EMERGENZA. IT-Alert. Questo è un MESSAGGIO DI TEST del sistema di allarme italiano. Una volta operativo avviserà in caso di grave emergenza. Per informazioni vai sul sito www.it-alert.it e compila il questionario», recita il messaggio accompagnato da uno squillo particolare, diverso dalle solite notifiche del cellulare.

Cosa è It Alert

IT alert è un sistema di allarme pubblico per l’informazione diretta alla popolazione, che dirama ai telefoni cellulari presenti in una determinata area geografica, tramite tecnologia Cell Broadcast, messaggi utili in caso di gravi emergenze o catastrofi imminenti o in corso. Sui social però in tanti spiegano che, nonostante fossero a conoscenza del test, si sono decisamente spaventati. «Un suono che non ricordasse un bombardamento nucleare no eh», twitta un utente. E ancora: «Quando mi è arrivato il messaggio stavo in giro al mercato e ho cominciato a sentire allarmi ovunque».

Una volta arrivato il messaggio il telefono si blocca. Per riportarlo alle condizioni iniziali sarà sufficiente toccare il dispositivo in corrispondenza della notifica. Serve anche compilare il questionario presente sul sito (raggiungibile tramite il link nel messaggio), utile a migliorare il servizio. Ecco qui il calendario, con le prossime regioni che sperimenteranno il sistema.

Leggi anche: