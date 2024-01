Sondaggio Swg, in calo FdI, Lega e Pd. La risalita di Calenda, Renzi sempre più lontano – I dati

Ancora un calo per Fratelli d’Italia secondo l’ultimo sondaggio Swg per il TgLa7. Il partito di Giorgia Meloni cala al 28,8%, con un -0,2% rispetto alla settimana precedente. In discesa dello 0,3% anche il dato del Pd, ora al 19,1%. Stabile il M5s al 16,1%. In calo ancora la Lega (-0,3%) all’8,5%. Recupera Forza Italia, che guadagna lo 0,2% in sette giorni e si porta ora al 7,4%. Sale anche Azione dello 0,3% ed è ora al 4,3%. Segue Verdi e sinistra che recupera lo 0,2% e si porta al 3,6%.

In lieve flessione Italia Viva che perde un decimo di punto ed è ora al 3,4%. Decimo guadagnato da +Europa al 2,4%. Invariato il dato di Italexit per l’Italia all’1,6%. Segue Unione popolare all’1,5% (+0,1%) e Noi Moderati che resta all’1% come la settimana scorsa.

