Australian Open, Sinner vola in semifinale: torna la sfida con Djokovic

Vola in semifinale degli Australian Open Jannik Sinner, che in tre set (6-4 7-6, 6-3) ha battuto ai quarti il russo Andrey Rublev, numero cinque al mondo. L’incontro con Rublev è durato due ore e 40 minuti, di cui 1h20′ solo per portare a termine la seconda partita, vinta dall’azzurro al tie break col punteggio di 7-5. Si ripete la sfida delle Atp finals di Torino, con Sinner che ritrova come prossimo avversario il serbo Novak Djokovic. Per l’altoatesino è la prima volta in semifinale nel primo slam stagionale.

Leggi anche: