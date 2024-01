Fleximan, la resa dei sindaci: «Non metteremo nuovi autovelox» (per ora)

Alla fine si sono arresi pure loro: l’abbattitore seriale di autovelox, Fleximan, ha già colpito 15 volte. Alcuni sindaci dei comuni colpiti, spiega Repubblica, si arrendono e già si affrettano a dire che non li installeranno più. Sarah Gaiani, sindaca di Villanova di Camposampiero (Padova) e presidente della Federazione dei Comuni del Camposampiere spiega che per ora non rimetteranno autovelox nuovi. Per ora, ma non si cede. «Non reinstalleremo subito, e forse non lì, l’autovelox abbattuto, ma non cediamo assolutamente ad alcun ricatto», ha dichiarato all’Ansa. L’ultimo abbattimento, scoperto ieri lungo la strada provinciale 46 ‘Del Piovego’. «La riflessione – ha specificato Gaiani – è dovuta al fatto che in quel tratto di strata, in 800 metri ci sono due apparecchi. L’idea è quindi di spostarlo, sempre in funzione della sicurezza stradale, che è l’obiettivo che noi perseguiamo, e su questo non accetto contraddittorio». «L’apparecchio era tarato a 70 chilometri orari su una strada provinciale ad alta incidentalità. Questo atto di buon senso ha portato all’azzeramento degli incidenti e quindi delle vittime, per cui non si recede», sottolinea. Sulla possibilità che l’autore, o gli autori del gesto vengano presi, Gaiani ha riferito che «è ancora presto, ma speriamo. Lo dico più da cittadina che da amministratrice, e spero – ha concluso – che paghi per i reati che ha commesso».

Quanto costa rimpiazzare un autovelox

Antonella Argenti, sindaca di Villa del Conte, crede che «indubbiamente» c’è da condannare «l’atto di vandalismo» ma «tali fatti però ci devono far riflettere seriamente, sia come amministratori così come anche autorità di pubblica sicurezza». Fleximan ha vinto? In realtà è più una questione di costi. Reinstallare un autovelox prevede una spesa che sfiora anche i 20 mila euro. Intanto il colonnello Michele Cucuglielli, comandante provinciale di Padova, ha annunciato di aver intensificato i controlli nella fascia notturna, orario prediletto da Fleximan. E i carabinieri di Santa Maria Maggiore (Vco) hanno denunciato un 50enne per danneggiamento aggravato: l’uomo nella notte tra l’11 e il 12 novembre scorso sradicò due colonnine per il rilevamento della velocità lungo la strada statale 337 della Val Vigezzo, nel comune di Druogno, nel Verbano-Cusio-Ossola. Gli autovelox danneggiati, in via Giovanni XXIII e in piazza Ferrari, erano stati notati dal sindaco all’indomani mattina. Il circuito di videosorveglianza ha identificato un residente in paese che, con il suo gesto, ha provocato 2000 euro di danni.

