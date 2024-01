Russia, incendio in una raffineria sul Mar Nero: «Hanno attaccato coi droni» – I video

Un vasto incendio si è sviluppato questa sera, 24 gennaio, nei locali di una raffineria di petrolio a Tuapse, nel sudovest della Russia. Lo hanno confermato su Telegram le autorità locali dopo sui social si erano diffusi molti video dell’accaduto, in cui si vedono le fiamme levarsi alte dal sito industriale sulle sponde del Mar Nero. S’ignora al momento se vi siano vittime o feriti a causa dell’incendio, così come la sua causa. Russia e Ucraina sono in guerra da ormai quasi due anni, e negli ultimi mesi Kiev ha intensificato i propri attacchi oltreconfine – rivendicati o meno – a obiettivi strategici o altamente simbolici. Alcuni utenti locali hanno scritto su X e Telegram di aver visto muoversi nei cieli sopra Tuapse, nella regione di Krasnodar, dei droni subito prima che si propagassero le fiamme nella raffineria. Il vicino aeroporto di Sochi, dove si trova anche una tenuta del presidente russo Vladimir Putin, sarebbe stato chiuso per il momento in via precauzionale.

