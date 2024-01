Ilary Blasi sulle «frequentazioni intime» col personal trainer Iovino: «La mia verità non cambia»

Nessun passo indietro da parte di Ilary Blasi, che ribadisce in pieno al Corriere della Sera la sua versione sull’ormai noto caffè preso con Cristiano Iovino e citato nel suo documentario su Netflix «Unica» e riportato anche nel libro in uscita «Che stupida». Sarebbe stata quella frequentazione nella casa milanese del personal trainer, secondo alcune riscotruzioni, a scatenare la serie di eventi che ha portato poi alla separazione con Francesco Totti. Intervistato dal Messaggero, Iovino ha rivelato che ci sarebbe stato ben più di un caffè con la showgirl. Con lei anzi avrebbe avuto una «frequentazione intima», precedente alla diffusione delle foto di Totti con la nuova compagna Noemi Bocchi. Frequentazioni che però Blasi nega del tutto al Corriere, a cui fa sapere che «la sua verità resta quella che ha raccontato» nel documentario e nel libro». Iovino al Messaggero aveva spiegato che non si poteva parlare di una vera e propria storia: «Si stava insieme quando gli impegni di lavoro lo concedevano. Potevano passare anche mesi senza vedersi… La parola relazione ingigantisce quello che realmente c’è stato tra noi».

