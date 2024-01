Martinengo, uomo ucciso a coltellate in case: arrestata la moglie di 46 anni

A Martinengo, in provincia di Bergamo, una donna di 46 anni è stata arrestata con l’accusa di aver ucciso il marito 56enne a coltellate. L’omicidio, di cui ancora non si conoscono i dettagli, è avvenuto nella mattinata di oggi, venerdì 26 gennaio, in via Cascina Lombarda. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno portato la donna prima in caserma e poi nel carcere di Bergamo. Stando a quanto apprende l’agenzia Agi, i primi accertamenti non avrebbero fatto emergere situazioni precedenti di attrito tra i due coniugi né episodi di maltrattamenti. Quando i militari sono arrivati sul posto, la donna – che di lavoro fa la giostraia – era ancora in casa e non si sarebbe mostrata «collaborativa». Gli inquirenti ipotizzano che l’omicidio possa essere stato provocato da «futili motivi».

