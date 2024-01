Milano, consola una ragazza sola in un parco e poi la violenta: arrestato calciatore 25enne

Un 25enne è stato arrestato dalla polizia. Si tratta di Stanislav Bahirov, nato in Ucraina ma cittadino romeno, nonché attaccante nella Vogherese nel campionato di Serie D. È ritenuto responsabile della violenza sessuale avvenuta a fine ottobre in un’area verde della periferia nord di Milano, ai danni di una giovane maggiorenne. Gli agenti della quarta Sezione specializzata della Squadra Mobile hanno ripercorso i momenti di quella drammatica serata, riportati dal Corriere della Sera. La ragazza si era allontanata da casa dopo una discussione con i propri familiari, e vagava nel quartiere. In quelle condizioni l’avrebbe notata il 25enne, che ha iniziato a parlarle vedendola in un evidente stato di fragilità.

In breve, scrive il Corriere, sarebbe riuscito a guadagnarsi la sua fiducia al punto da convincerla a seguirlo in un’area isolata all’interno di un parco della periferia nord di Milano. Lì le avrebbe offerto degli alcolici, e la giovane avrebbe bevuto fino quasi a perdere i sensi. A quel punto sarebbe stata costretta a subire gli atti sessuali. La giovane avrebbe ripreso conoscenza solo quando il 25enne si era già allontanato. Ha subito chiamato i soccorsi. Successivamente, sono scattate anche le indagini, che si sono avvalse delle immagini degli impianti di videosorveglianza e dei servizi di osservazione sul posto. Si è infine arrivati all’individuazione del presunto aggressore, che dopo essere stato accompagnato in Questura, è stato arrestato e condotto al carcere di San Vittore.

Leggi anche: