Fedez, l’allarme sugli enzimi pancreatici spariti dalle farmacie: «Ci servono per mangiare, anch’io non li trovo» – Il video

Sarebbero sempre più difficili da reperire gli enzimi pancreatici, fondamentali per chi è stato operato al pancreas. Tra questi Fedez che racconta di aver ricevuto numerose segnalazioni, soprattutto nel Nord Italia, di persone in difficoltà nel riuscire a trovare il farmaco. In tanti hanno scritto alla sua fondazione «per un problema che sto riscontrando anch’io – spiega il rapper – Essendo stato operato al pancreas, avendomi rimosso quasi tutto il pancreas, tutte le persone che hanno bisogno come me di prendere enzimi pancreatici per poter mangiare e assimilare il cibo, in questo momento stanno avendo problemi».

Il problema di rifornimenti delle farmacie riguarderebbe una sola azienda, l’unica a produrre il farmaco in Italia, spiega Fedez: «Io stesso avevo una piccola scorta e non riesco a trovarli. È un problema». Fedez rilancia quindi un appello all’azienda produttrice, mentre nelle storie rilancia alcuni messaggi ricevuti. Tra questi una persona che racconta di avere difficoltà a reperire gli enzimi pancreatici dallo scorso settembre: «Pensavamo fosse un problema momentaneo di rottura di stock… invece niente». Secondo la segnalazione inviata a Fedez, ci sarebbe stato un problema nella linea produttiva dell’azienda, con il rischio che la carenza possa durare fino a dicembre 2025.

Fedez si è quindi impegnato con la sua fondazione a contattare l’Aifa, l’agenzia per il farmaco, «e cercare di capire come reperire il farmaco. Perché è una situazione abbastanza grave. Come se mancassero farmaci specifici per i cardiopatici».

Leggi anche: