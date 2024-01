Marta Fascina diserta la festa per i 30 anni di Forza Italia: «Problemi di salute, ha passato la giornata in silenzio a pregare»

C’era un’assente di spessore ieri al Salone delle Fontane dell’Eur, a Roma, dove Forza Italia ha festeggiato i trent’anni dalla fondazione del partito. L’assente è Marta Fascina, “quasi moglie” di Silvio Berlusconi e deputata forzista. L’ultima compagna dell’ex premier è rimasta a casa per «problemi di salute, seppur non gravi», confidano alcuni parlamentari al Corriere. Per Fascina, l’anniversario della celebre «discesa in campo» di Berlusconi rappresenta «una giornata particolare» e lei, spiegano i parlamentari di Forza Italia, «ha preferito trascorrerla nel silenzio, nella preghiera e nella riflessione». Al punto che, al netto dei problemi di salute, avrebbe quasi preferito «non festeggiare» proprio la ricorrenza. Stando a quanto spiegato da alcuni deputati e senatori forzisti all’edizione romana del quotidiano, Fascina sta cercando di far passare un messaggio. Quale? Il fatto che «lei, prima e oltre che un politico, è parte della famiglia di Silvio Berlusconi».

In determinate circostanze, l’ex consorte del Cavaliere «ritiene preferibile la mancata esposizione». Ma la decisione di non partecipare alla festa di Forza Italia, assicurano i suoi amici parlamentari, «non è assolutamente una presa di distanza dal partito». In realtà, scrive il Corriere, potrebbero essere alcuni big di Forza Italia a voler tenere Marta Fascina a distanza, anche se nessuno lo conferma pubblicamente. Già alla kermesse del partito dello scorso settembre, a Gaeta, la deputata azzurra aveva disertato. In quel caso la sua assenza aveva creato qualche mugugno tra i dirigenti forzisti, tanto da costringerla a lasciare un messaggio in cui si scusava dell’assenza. «Avrei voluto essere lì con voi – aveva detto Fascina – ma in me è ancora troppo forte il dolore per la tragica scomparsa dell’uomo che ho amato, che amo e che amerò per l’eternità». Questa volta, invece, nemmeno un messaggio. E, rivela il deputato Fabrizio Sala, domani Fascina non sarà presente neanche al congresso provinciale di Forza Italia in programma a Monza.

Foto di copertina: ANSA/Claudio Peri | Marta Fascina alla Camera dei Deputati (Roma, 7 novembre 2023)

